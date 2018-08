Ce au in comun antreprenoriatul social si tehnologia? Un roman care vrea sa schimbe lumea

Stiri pe aceeasi tema

- Nu pot folosi bancomatele, nu ajung la interfonul de la bloc sau la butonul de la lift. Ei bine, oamenii-pitici pe care cu totii ii stim mai ales de la spectacolele de Circ, au sansa unei vieti normale daca sunt supusi unei operatii de alungire a oaselor, insa statul roman nu acopera costurile unei…

- Lumea satului este la ea acasa in tablourile Cameliei Ciobanu-Constantin si ale Mariei Gosoiu. Expozitia de arta naiva „sheART song”, din Turnul Primariei Oradea, vrea sa readuca in constiinta publica actuala imaginea si imaginarul taranului roman, in lumea contemporana sau ba. Privitorul…

- Ploile inseamna rod pentru recolta, viata pentru camp, insa nu toate sunt bune, nu toate vin cand trebuie si pleaca la timp. De aceea, taranul roman se roaga tot anul la Dumnezeu sa-i trimita ”ploaie la vreme si ploaie buna”, pentru ca exista si ploaia rea, ploaia paguboasa, blestemata, pricinuita de…

- Se anunța o petrecere incendiara la Iași, acolo unde fiica șefului PSD Maricel Popa iși va pune pirostriile. La nunta au fost deja invitați colegi de partid din țara și de la Iași ai liderului PSD, fiind așteptate la petrecere in jur de 400 de persoane. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a aflat…

- In București diferența dintre traficul la ore de virf și celelalte ore nu este prea mare, iar in oraș sunt foarte mulți ”plimbareți” și tarficul este imposibil aproape la orice ora. In orașe din Occident, cum ar fi Munchen, dupa ora 8 ”lumea circula, dar traficul cu vehicule aproape ca dispare”,a spus…

- Aproximativ 4.000 de protestatari social-democrați din Buzau vin la mitingul PSD din Piața Victoriei , cu 40 de autocare, 5 microbuze și 400 de mașini personale. Dintre cele 40 de autocare și autobuze, 18 sunt inchiriate de filiale PSD Buzau de la firma de transport in comun a orașului, aflata in subordinea…

- RATBV S.A. aduce la cunostinta utilizatorilor sistemului de transport public de calatori din municipiul Brasov faptul ca in ziua de 1 iunie 2018, zi libera potrivit prevederilor legale, autobuzele si troleibuzele vor circula conform orarelor corespunzatoare unei zile de duminica, imtre orele 06.30…