Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au anunțat duminica, 4 februarie, ca in urma controlului facut ziua precedenta la Aeroportul Otopeni au gasit 19 kilograme de bijuterii din argint in bagajul de mana al unei femei care venea din Istanbul și urma sa le introduca ilegal in țara.Femeia voia sa iasa pe culoarul destinat…

- Politistii de frontiera au descoperit pe Aeroportul Henri Coanda, ascunse in bagajul de mana al unei femei, 19 kilograme de bijuterii care urmau sa fie introduse ilegal in tara. Reprezentantii Politiei de Frontiera au anuntat ca sambata, s-a prezentat pentru a intra in tara, din directia Istanbul, o…

- O femeie in varsta de 51 de ani, cetațean roman, care se intorcea din Istanbul, avea ascunse in bagajul de mana 19 kilograme de bijuterii. Descoperirea a fost facuta de politistii de frontiera.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului Poliției de Frontiera Aeroport Henri Coanda, impreuna cu lucratori vamali, au descoperit, ascunse in bagajul de mana al unei femei, aproximativ 19 kg bijuterii din metal alb, presupus a fi argint, pe care persoana a incercat sa le introduca ilegal in țara.…

- Politistii de frontiera au descoperit, ascunse in bagajul de mana al unei femei, la Aeroportul Henri Coanda, 19 kilograme de bijuterii care urmau sa fie introduse ilegal in tara. Reprezentantii Politiei de Frontiera au anuntat ca sambata, s-a prezentat pentru a intra in tara, din directia Istanbul,…

- Politistii de frontiera au descoperit, ascunse in bagajul de mana al unei femei, la Aeroportul Henri Coanda, 19 kilograme de bijuterii care urmau sa fie introduse ilegal in tara, noteaza news.ro.Reprezentantii Politiei de Frontiera au anuntat ca sambata, s-a prezentat pentru a intra in tara, din directia…

- Florile de mina din Maramureș, dar și din alte zone ale țarii, sunt la mre cautare pe site-urile de specialitate. Iar prețurile nu sunt deloc de neglijat. Faptul ca aceste flori de mina sunt valoroase o dovedește și furtul de la Muzeul de Mineralogie petrecut acum cațiva ani chiar la finele lunii ianuarie.…

- Politistii de frontiera din Aeroportul Cluj Napoca au gasit in bagajul de cala al unei femei 45 de flori de mina posibil din patrimoniul national. Ieri, in jurul orei 17.35, ofiterii de securitate au sesizat faptul ca, in bagajul de cala al unei persoane care calatorea cu un zbor cu destinatie Marea…