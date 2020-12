Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente dificile in urma cu doar cateva luni. Dorind sa investeasca intr-o noua proprietate, cei doi soți s-au trezit atacați de cațiva locatari clandestini, dar și cu o mica avere retrasa chiar de catre banca.

- Gata cu scandalurile, certurile și toate problemele! Florin Pastrama și-a spalat ”pacatele” fața de soția sa! Gestul cu care afaceristul a impresionant-o pe Brigitte! Bruneta i-a iertat toate greșelile din trecut!

- Brigitte a ajuns la capatul puterilor, iar in exclusivitate pentru Antena Stars vedeta a anunțat ca s-a desparțit de Florin Pastrama, soțul ei! Separarea s-a produs din cauza problemelor pe care soțul sau le are cu familia lui!

- Florin Pastrama a fost enervat la maxim de prioritațile soției sale, chiar daca se aflau in vacanța. Gestul facut de Brigitte l-a scos din sarite pe partenerul ei, dornic de mai multe zile de relaxare in Delta.

- Mereu in atentia publicului, sotii Pastrama au trecut printr-o experienta care se putea termina tragic. Florin a fost la un pas sa se inece in Dunare, iar Brigitte aproape a facut o criza de nervi. Florin Pastrama, la un pas sa se inece in Dunare Familia Pastrama a plecat in vacanta, in Delta Dunarii,…

- Florin Pastrama și-a ieșit din minț! Afaceristul și-a batut soția intr-o parcare, iar spriritele s-au incins și atunci cand cei care asistau șocați la scenele de violența au incercat sa intervina. Cum s-a petrecut totul? Brigitte, batuta de Florin Pastrama! Martorii au incercat sa o salveze din mainile…

- Brigitte și Florin Pastrama au luat impreuna decizia de se pocai. Soțul afaceristei a vorbit despre experiența unica traita la biserica, sentimentele simțite atunci facandu-l sa incremeneasca. Iata ce dezvaluiri inedite a facut partenerul brunetei!

- Brigitte și Florin Pastrama s-au rasfațat cum se cuvine la salonul de fițe al surorii afaceristei, din Timișoara. Cei doi soți au avut parte de un tratament luxos și cu foarte multa atenție.