Stiri pe aceeasi tema

- Nr.227 din 13 iulie 2023 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din ziua de 12 iulie 2023 Activitati informativ preventive desfasurate de politisti In ziua de 12 iulie a.c., politistii de prevenire si rutieri impreuna cu reprezentanti ai Serviciului de Probatiune Buzau si ai Centrului de…

- In aceasta perioada, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba Iulia sunt prezenți in trafic, pe raza județului, in scopul informarii conducatorilor auto cu privire la noile modificari legislative…

- In ziua de 4 iulie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu reprezentanti al Serviciului de Probatiune Buzau au organizat si desfasurat Sesiunea nr. 1 din cadrul Modulului nr. 1 a programului, avand scopul reintegrarii persoanelor care au comis infractiuni…

- 533 de buzoieni au fost beneficiarii activitaților desfașurate de specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Buzau, care au desfașurat activitați de prevenire a consumului de droguri in comunitate. Activitațile au fost dedicate Zilei Mondiale fara Tutun, Zilei Internaționale…

- Ieri, 2 mai a.c., politistii Biroului Siguranta Scolara, impreuna cu reprezentantii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Tulcea au desfasurat activitati informativ preventive la Colegiul Economic Delta Dunarii, din municipiu. Politistii au prezentat notiunile generale ale fenomenului…

- Ca de obicei, autoritațile iau masuri suplimentare in perioadele de minivacanța, așa cum se va intampla in cazul weekend-ului prelungit de 1 Mai. Reprezentanții Prefecturii, Poliției, Jandarmeriei, ISU și ai Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Buzau au anunțat cum vor acționa in…

- Saptaman aceasta, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații impreuna cu reprezentanti ai Serviciului de Probatiune Buzau au organizat si desfasurat activitati preventive cu scopul reintegrarii persoanelor care au comis infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile…