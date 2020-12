Nici 2020 nu a trecut fara o lista lunga a artiștilor care au incetat din viața. Mai mulți actori, cantareți și alte personalitați au plecat dintre noi pe parcursul anului și din alte cauze decat COVID-19. Din Romania sau de peste hotare, cu toții s-au facut remarcați prin talentul lor și au stralucit in lumina reflectoarelor ani sau chiar decenii la rand. Cu siguranța, vor ramane in memoria publicului pentru totdeauna. Urmariți in VIDEO-ul de mai sus ce artiști s-au stins din viața in 2020. Citește și: Vedete care au cunoscut celebritatea dupa 40 de ani Sursa foto: Profimedia