Ce artiști au fost amendați dupa prestația de la Untold 2023 Ediția din acest an a festivalului Untold nu a fost ferita de scandaluri care au și acum ecouri. Este deja de notorietate faptul ca recitalul ințesat cu versuri obscene pe care Gheboasa l-a susținut in fața a zeci de mii de tineri in delir a starnit reacții controversate. Pe langa numeroasele critici, artistul s-a ales și cu o amenda de 1000 de lei din partea Jandarmeriei Cluj. Lucrurile nu s-au oprit insa aici și alți cațiva artiști ar fi primit aceleași sancțiuni. Motivul? Au interpretat melodii cu versuri vulgare, licențioase ori…