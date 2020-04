Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce parea ca a disparut din peisaj, cel puțin pentru o vreme, amantul Marian a revenit in forța! Viorel susține ca a fost urmarit și acostat de catre acesta, chiar in fața blocului in care locuiește cu Vulpița. Ba mai mult, soțul Veronicai spune ca barbatul l-ar fi amenințat cu dispariția tinerei…

- Amenințari și țipete s-au abatut din nou asupra soților Stegaru! Veronica și Viorel sunt mai indarjiți ca oricand unul impotriva celuilalt. Motivul? Dansatoarea Emy. Soțul Vulpiței nu vrea sa renunțe la prietenia cu aceasta și din cauza geloziei tinerei din Blagești vrea sa plece acasa, la parinții…

- Veronica și Viorel nu mai au liniște de cand in ușa lor a fost lasat un bilet misterios. Ba mai mult, soții Stegaru suțin ca in urma cu puțin timp de pe blocul de vis a vis erau urmariți pas cu pas de un individ. Pentru a elucida cazul, soțul Vulpiței s-a transformat intr-un detectiv și s-a urcat pe…

- Pregateste o surpriza cum n-a mai vazut Romania! Viorel vrea sa rupa gura targului cu planul sau secret. E clar ca aparitia sa in videoclipul Veronicai, videoclip care azi a depasit 3.500.000 de vizualizari pe youtube, l-a inspirat si l-a facut sa se gandeasca la ce ar putea face si el, ca sa ne bulverseze,…

- Veronica si Viorel traverseaza o perioada foarte dificila. In cuplul Stegaru exista noi tensiuni care par sa le dezbine relatia. Motivul? Viorel o ameninta pe sotia lui ca o baga in inchisoare. In urma acestora, Vulpita sustine ca isi pune capat zilelor.

- E primavara in calendar, e primavara si in sufletul lui Viorel! Asa ca, departe de ochii gelosi ai Veronicai, cu zambetul pe buze, fix cum ne-a obisnuit, Viorel a dat iama intr-o piata din centrul Capitalei, ca sa cumpere... martisoare! Iar prioritatea nu a fost Vulpita inimii sale, ci doamnele si domnisoarele…

- Soacra Vulpitei nu a mai rezistat si a venit la Bucuresti cu nepoata sa. Femeia este hotarata sa afle cine este cu adevarat tatal fetitei, dupa ce Marian, amantul Veronicai sustine ca ii este parinte. Ilinca Stegaru a ajuns fata in fata cu nora si fiul sau, iar intre cei trei a avut loc o intalnire…

- Viorel si amantul Marian au fost la un pas de bataie, la Acces Direct. Cei doi au schimbat vorbe grele si au avut un dialog aprins, dupa ce cel din urma a precizat ca exista posibilitatea ca fetita Veronicai sa fie a lui.