- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat, joi, la Bruxelles la un summit al celor douazeci si sapte, unde ar trebui sa ceara aliatilor sai sa-i livreze avioane de lupta "cat mai curand posibil", asa cum a facut miercuri la Londra si Paris, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara, la Paris, ca aliatii sa livreze Ucrainei avioane de lupta "cat mai curand posibil", dupa ce facuse acelasi lucru la Londra, prima escala a turneului sau european care a luat prin surprindere, fiind doar a doua oara de la inceputul…

- Atletul Mo Farah a anuntat, marti, ca sezonul 2023 va fi „probabil” ultimul din cariera lui. Britanicul in varsta de 39 de ani va concura la Maratonul de la Londra si nu intentioneaza sa continue pana la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, potrivit news.ro.Mo Farah este cvadruplu campion olimpic…

- Nava umanitara Ocean Viking, operata de SOS Mediterranee, a salvat 113 migranti la Marea Mediterana, in prima sa operatiune de la ultima acostare in Franta, in noiembrie, in urma unei confruntari diplomatice dure intre Paris si Londra, anunta marti intr-un comunicat aceasta organizatie nonguvernamentala…

- Mai sunt doar cateva ore si vine Mos Craciun. Oriunde in lume, seara din ajunul Craciunului are aceeasi magie. La Bucuresti, ca si la New York, Londra, Paris, Madrid, Tokyo sau Moscova, Mos Craciun este asteptat sa aduca daruri. Imbracat in straie de culo

- Bancherii din New York și Londra se pregatesc pentru bonusurile de sfarșit de an care, potrivit estimarilor recrutorilor, sunt cu 30% pana la 50% mai mici, in timp ce unii ar putea sa nu primeasca nimic, in condițiile in care tranzacțiile s-au blocat, iar situație economica este sumbra. Fii…

- Un nou avion supersonic dezvaluit de un designer spaniol ar putea sa ne ajute sa traversam Atlanticul la viteze de neuitat. Oscar Vinals a proiectat conceptul The Hyper Sting, care ar putea ajunge de la Londra la New York intr-un timp uimitor de 80 de minute, anunța khaama.com. Fii la curent…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul irlandez Michael Martin, care s-au intalnit joi la Paris, considera ca exista "o fereastra cruciala de oportunitate pentru a rezolva" diferendele comerciale post-Brexit cu Londra cu privire la Irlanda de Nord, potrivit unui comunicat irlandez, scrie…