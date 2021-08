Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Unul dintre comandanții talibani filmați duminica sarbatorind capturarea palatului prezidențial a fost identificat drept Gholan Ruhani, un fost deținut încarcerat de americani timp de 6 ani în închisoarea Guantanamo, relateaza Business Insider.Potrivit unor documente oficiale…

- "Dupa 20 de ani am ințeles cu greu ca niciodata nu era un moment bun sa retragem trupele americane. De asta am tot ramas acolo, eram foarte conștienți de riscurile asumate. Le-am promis intotdeauna americanilor ca voi fi sincer, dar adevarul este ca situația a degenerat mult mai repede decat noi am…

- Joe Biden s a adresat, in aceasta noapte, de la Casa Alba, americanilor, pe tema situatiei din Afganistan, care a revenit in mainile talibanilor dupa 20 de ani.Joe Biden a pastrat tacerea pana acum in fata celei mai grave crize de la alegerea sa.Joe Biden, presedintele SUA: Americanii nu pot si nu trebuie…

- Regimul de la Beijing a transmis ca respecta „voința și alegerea” poporului afgan și spera ca talibanii vor putea pune in aplicare promisiunile legate de faptul ca „va asigura tranziția lina a situației din Afganistan”, conform CNN.

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat un ajutor de pana la 100 de milioane de dolari, dintr-un fond de urgenta, pentru acoperirea nevoilor ”neasteptate” ale refugiatilor, legate de situatia din Afganistan, inclusiv pentru aplicantii afgani de vize de imigratie speciale, a anuntat Casa Alba.

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…