- O femeie ofițer a Poliției Metropolitane din Scoția a fost suspendata dupa ce și-a creat un cont pe OnlyFans și s-a autointitulat „Ofițer Obraznicatura”. Deși ulterior a demisionat din Scotland Yard, femeia de 29 de ani inca poate fi supusa unei audieri disciplinare, potrivit DailyMail.

- Saptamana aceasta se implineste un an de cand PSD si PNL sunt la guvernare impreuna. Cei mai multi oameni traiesc astazi mai rau decat o faceau in urma cu an. Si trebuie sa stie cine e de vina. "USR va prezinta Cartea neagra a guvernarii PSD-PNL: 200 de pagini cu esecuri girate de coalitia hotiei.…

- Este important sa va pastrati casa calda pentru a evita problemele de sanatate, dar si alte probleme care pot aparea din cauza frigului in instalatiile din locuinta. Tevile de apa sunt cele care au cele mai mari probleme pe timpul iernii. Instalati centrale termice pe gaz eficiente Daca alegeti sa stati…

- Fiul sefului Politiei Locale Agigea, Traian Bureta, in varsta de 36 de ani s a stins din viata sambata in timpul unei partide de vanatoare ce a avut loc in judetul Vrancea. Trupul acestuia a fost depus la o capela mortuara din apropierea Bisericii Catolice din Navodari, iar maine, 8 noiembrie va fi…

- Luni, 31 octombrie 2022, ultima zi din brumarel aduce vremea calda, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 15 și 23 de grade, iar cele minime intre 3 și 13 grade, mai scazute in depresiunile din estul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, dar dimineața și noaptea pe arii restranse vor fi…

- Daca ești fan al serialului „Friends”, probabil iți amintești mai multe despre sitcomul de succes decat Courteney Cox. Intr-un interviu recent pentru Today, actrița in varsta de 57 de ani a dezvaluit ca abia iși mai amintește ca a lucrat pe platourile de filmare de la Friends, chiar daca filmat pentru…

- Va aduceți aminte ca primarul Allen Coliban a aruncat in spațiul public ideea reintroducerii tramvaiului in Brașov? O idee visata noaptea și postata rapid pe social media. Fara o minima consultare publica. Efectul a fost devastator pentru edil. Un val puternic de reacții negative a venit din partea…

