- Autoritațile grabesc pasul și vor sa vaccineze varstnicii mai devreme fața de calendarul inițial. Din 15 ianuarie incepe imunizarea celor din centrele de ingrijire, urmeaza persoanele peste 60 de ani și cele cu boli cronice. Deja in țara unele autoritați locale sunt pregatite.

- Un numar de 93 de persoane din județul Buzau s-au vaccinat anti-COVID in prima zi a campaniei. La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau s-au vaccinat 55 de cadre medicale. S-au inscris pentru pentru campania de imunizare 341 de persoane din spital, dintr-un total de 1.180…

- Autoritațile buzoiene anunța ca, pe data de 4 ianuarie, urmeaza sa ajunga la Buzau prima tranșa de doze de vaccin pentru personalul medical. Este vorba despre aproape o mie de doze. Anunțul a fost facut azi, de prefectul Leonard Dimian, dupa o ședința cu responsabilii campaniei de vaccinare de la nivelul…

- SUA se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei de peste o luna, depașind constant pragul de 200.000 de cazuri zilnice de infectari.Ministerul Sanatații a avertizat ca numarul pacienților spitalizați este la unul dintre cele mai mari niveluri de la inceputul pandemiei, in spitalele americane fiind internate…

- Autoritațile din India analizeaza posibilitatea ca organoclorurile utilizate in pesticide sau pentru controlul țanțarilor sa se afle la originea bolii misterioase din India care a cauzat moartea unei persoane și spitalizarea altor 400 de persoane in statul Andhra Pradesh, in ultimele zile, a spus i…

- Președintele Klaus Iohannis va vizita, joi, dupa ședința CSAT in care va fi aprobata strategia naționala de vaccinare, centrul organizat la Romexpo, unde romanii vor fi imunizați impotriva virusului Sars-Cov-2.