Unul dintre cele mai frumoase cupluri de actori de la noi au plecat cu copiii in Grecia, in vacanța. Insa de acolo Catalina Jojo Grama și Paul Ipate ne informeaza pe rețelele de socializare ca au parte de o aniversare. Cei doi fac șase ani de cand sunt impreuna și inca se iubesc dar și... Read More Post-ul Ce aniverseaza zilele acestea Catalina Jojo Grama și Paul Ipate apare prima data in TaBu .