Ce amendă primești dacă ai buletinul expirat Ce amenda primești daca ai buletinul expirat. Buletinul, sau actul de identitate este un document prin care orice cetațean se poate identifica prin nume, prenume, cetațenie, adresa de domiciliu și fotografie. In momentul in care acesta a fost furat, pierdut, sa expirat, oamenii legi pot aplica amenzi. Conform legislației in vigoare, cei carora le expira buletinul sunt obligați sa se prezinte cu cel puțin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate pentru a cere un nou buletin. Ce amenda primești daca ai buletinul expirat In cazul nerespectarii prevederilor legale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

