Ce am importat și exportat în debutul pandemiei In primul trimestru al anului, cand lumea s-a oprit din loc din cauza pandemiei, din Dolj au fost exportate marfuri de valoare mai mare fața de cele excportate in aceeași perioada a anului anterior. Pe primele trei luni ale anului 2020, Doljul a exportat marfuri in valoare de 891 milioane de euro. Volumul exporturilor a fost in creștere cu 35,8% fața de aceeași perioada a anului trecut . Datele au fost furnizate de Direcția Județeana de Statistica Dolj. Creșterea exporturilor a avut loc in primul trimestru al anului 2020, in ciuda faptului ca de pe 16 martie au fost oprite multe activitați, ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

