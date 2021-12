Ce alimente sunt permise în ultima zi a Postului Crăciunului: Ce tradiții respectă creștinii în această zi Ce alimente sunt permise in ultima zi a Postului Craciunului: Ce tradiții respecta creștinii in aceasta zi Ce alimente sunt permise in ultima zi a Postului Craciunului: Ce tradiții respecta creștinii in aceasta zi In ziua Ajunului Craciunului, pe 24 decembrie, creștinii care au ținut post vor manca abia seara. Aceștia aleg, conform tradiției bisericești, grau fiert indulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de faina, arata DCNEWS.ro . Citește și: MESAJE de CRACIUN . Urari de Craciun . Dintre toate sarbatorile populare romanesti, dar si crestinesti, sarbatoarea Craciunului este, probabil, cea… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AJUNUL CRACIUNULUI: Moș Ajun, fratele geaman a lui Moș Craciun. Ce sa faci in noaptea de Ajun sa ai noroc tot anul Craciunul este sarbatoarea care aduce aproape familia, in care caldura din case invinge frigul de afara, iar mesele sunt imbelșugate. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au avut o serie…

- LIVE VIDEO| Premiera in județul ALBA: S-a deschis primul targ de Craciun de la sat, organizat la Cricau LIVE VIDEO| Premiera in județul ALBA: S-a deschis primul targ de Craciun de la sat, organizat la Cricau Astazi, 16 decembrie, incepand cu ora 16:00, la Cricau va avea loc deschiderea primului targ…

- PREMIERA in județul ALBA: Primul targ cu tematica de Craciun de la sat, organizat de Primaria comunei Cricau. Programul evenimentului PREMIERA in județul ALBA: Primul targ cu tematica de Craciun de la sat, organizat de Primaria comunei Cricau. Programul evenimentului Cu prilejul sarbatorilor de iarna…

- FOTO Senator USR: Noaptea minții. Au sosit testele de saliva in școli, fara instrucțiuni, fara prospect Senatorul USR, Ștefan Palarie atrage atenția ca testele care sosesc in școli nu vin ambalate individual și nu sunt insoțite de prospect și nici de instrucțiuni. Acesta a afirmat vineri seara, intr-o…

- Cea mai lunga eclipsa de Luna din ultimii 580 de ani are loc in noaptea de joi spre vineri. Care sunt efectele asupra zodiilor Cea mai lunga eclipsa parțiala de Luna din ultimii 580 de ani va avea loc in noaptea de joi spre vineri, conform presei straine. Astronomii anunța ca eclipsa partiala va fi…

- Atenționare Cod Galben de vant puternic in zona montana din Alba, pana joi noaptea. Ploi moderate, pana sambata dimineața Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de intensificari ale vantului, valabila in zona de munte a județului Alba de miercuri, 3 noiembrie, ora 20:00 pana joi, 4 noiembrie,…

- Sarbatoarea Sfantului Dumitru este asociata cu moartea naturii, cu sosirea iernii și a frigului. Conform datinei, Sfantul Dumitru este omologul Sfantului Gheorghe și de asemenea, Sfantul Dumitru este patronul pastorilor și garantul soroacelor. La Sfant Dumitru caldura intra in pamant și gerila incepe…