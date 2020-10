Ce afecţiuni anunţă durerea sînilor: La primele stadii cancerul e altfel Dezechilibrele hormonale pot face ravagii in organismul unei femei. Multe femei se confrunta cu dureri la nivelul sinilor, citeodata doar la unul din sini, uneori, la ambii. In termeni medicali, aceasta durere se numeste mastodinie si are mai multe cauze. Cauzele mastodiniei pot fi multiple: sensibilitatea crescuta sau durere, insotita de tumefierea sinilor, care apar in mod normal inainte de mens Citeste articolul mai departe pe noi.md…

