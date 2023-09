Ce aduce lumii CIFTIS Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFTIS) a fost inaugurat, sambata, la Beijing. Președintele Xi Jinping a transmis participanților la eveniment un mesaj video, in care a subliniat „deschiderea, cooperarea, inovarea si impartasirea in comun”, fapt care arata inca o data hotararea Chinei pentru extinderea deschiderii spre exterior, la un nivel inalt, pentru impartasirea […] Articolul Ce aduce lumii CIFTIS apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

