Ce aduce in DRAGOSTE Anul Sobolanului Alb de Metal 2020 pentru cele 12 zodii chinezesti?

- Aceasta Luna Noua in Varsator este una non-emotionala dar aduce claritate de cristal in viata ta – asa cum este o dimineata geroasa si senina de iarna – si te poate ajuta sa introduci unele schimbari necesare. Te simti captiv si inchis intr-o constrangere financiara sau te afli intr-o situatie…

- Pe 20 ianuarie, Soarele intra in Varsator, iar acest aspect aduce numeroase lucruri pozitive in special in viata nativilor de Foc. Cadouri din partea destinului și decizii radicale pe plan amoros, asta aduce horoscopul zilei de 20 ianuarie 2020.

- Gata cu inversiunea termica. Vortexul aduce iarna si in Romania. Cand se anunta primele ninsori adevarat PROGNOZA METEO pare sa devina ceva mai prietenoasa cu iubitorii iernii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Meteorologul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament cu privire la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, iar președintele Klaus Iohannis va face primele declarații pe aceasta tema la ora 18:00, la Palatul Cotroceni.Premierul a aprobat, in acest…

- Sobolanul este primul semn dintre cele 12 din astrologia chinezeasca si, din acest motiv, 2020 este considerat a fi un an al noilor inceputuri. Specialistii spun ca anul 2020 va fi unul marcat de succes, acest animal fiind asociat cu protectia si prosperitatea. Anul Sobolanului de Metal urmeaza celui…

- Horoscop decembrie 2019. Ultima luna din an aduce bani și șanse mari de caștig pentru mai multe dintre zodii. Tensiunile dispar, problemele iși gasesc rezolvari, astfel ca Luna Noua care intra in zodia Sagetator aduce optimist și bunastare, iar luna plina in Rac poate aduce zodiilor șanse suplimentare…

- Ne așteapta o iarna extrem de grea, anunța meteorologii. Daca am avut parte de o toamna calduroasa, acum, meteorologii anunța ca in aceasta iarna vom avea parte tot de temperaturi mai mari, dar și de episoade cu multa zapada și de fenomene extreme. Primele ninsori sunt așteptate la finalul acestei…

- A aparut in anul 2013 și se afla in topul celor mai bune seriale istorice. Este vorba despre „Vikings“, iar fanii acestuia așteapta cu nerabdare sa inceapa sezonul 6. In Romania, sezonul 6 din „Vikings“ va debuta pe 5 decembrie. Serialul poate fi vazut pe canalul History, care a anuțat deja premiera…