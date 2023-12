Ce acte sunt necesare pentru transportul cărnii de porc, în această perioadă Din cauza focarelor de pesta porcina africana, autoritațile sanitar-veterinare au impus condiții stricte in ceea ce privește transportul porcilor și a carnii de porc provenite de la animalele crescute in gospodariile populației. Trebuie menționat faptul ca in zonele unde au fost identificate de focare de pesta porcina africana, este interzis transportul porcilor și a carnii de porc, masura fiind luata pentru a preveni raspandirii pestei porcine africane. Daca doriți sa cumparați carne sau un porc de la țara, inainte de toate trebuie sa verificați ca localitatea de unde provine animalul sa nu figureze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

