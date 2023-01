Ce a spus sportiva Aryna Sabalenka despre iubitul ei, Konstantin Kolstov

Stiri pe aceeasi tema

- Aryna Sabalenka este oficial campioana de Grand Slam la simplu, la „Australian Opne” 2023. Puternica jucatoare din Belarus a invins-o pe Elena Rybakina din Kazahstan in finala cu 4-6, 6-3, 6-4, sambata, pe arena „Rod Laver” plina pana la refuz. Meciul, unul istoric, spun specialiștii, i-a adus o incununare…

- Elena Rybakina – Aryna Sabalenka se vor infrunta in finala feminina de la Australian Open 2023 pentru glorie și marele premiu de doua milioane de dolari americani. Sportiva din Belarus va juca pentru prima oara cu trofeul pe masa la un turneu de Grand Slam. Cele doua sportive s-au intalnit pana acum…

- Rybakina si Sabalenka sunt cele mai bune sportive din acest an de la Australian Open, iar sambata se vor duela pentru ravnitul trofeu. Joi dimineata, Rybakina a trecut de Azarenka, in timp ce Sabalenka a invins-o pe surprinzatoarea Linette. Rybakina, un plus fata de Azarenka Elena Rybakina s-a calificat…

- Romancele parasesc pe banda rulanta turneul de la Australian Open. Dupa Jaqueline Cristian si Ana Bogdan, a pierdut si Sorana Cirstea inca din primul tur, iar Romania ramane doar cu doua sportive pe tabloul principal de simplu. Sorana a cedat in fata Yuliei Putintseva, scor 6-2, 4-6, 3-6 la capatul…

- ​Aryna Sabalenka a reușit marea surpriza la Turneul Campioanelor 2022: a trecut in semifinale de Iga Swiatek, scor 6.2, 2-6, 6-1. Bielorusa o va infrunta in ultimul act al competiției pe Caroline Garcia. Sabalenka și-a adjudecat rapid primul set, reușind 3 break-uri. Iga Swiatek a revenit in joc, reușind…

