Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul roman Radu Dragușin a fost prezentat oficial de formația engleza Tottenham, in aceasta seara. Fundașul de 21 de ani este oficial cel mai scump jucator roman din toate timpurile, dupa ce l-a depașit in acest clasament pe Adrian Mutu. Fundașul central roman Radu Dragușin este oficial noul…

- Transferul lui Radu Dragușin (21 de ani) la Tottenham a ajuns și in presa din Spania, care a amintit de interesul Barcelonei. Internaționalul roman a fost pe lista trupei lui Xavi in aceasta iarna, insa catalanii nu avut forța necesara ca sa satisfaca pretențiile celor de la Genoa. Iar dupa ce Dragușin…

- Radu Dragușin (21 de ani) face parte dintre cei mai buni fundași centrali din elita fotbalului italian, alaturi de Bremer (Juventus) și Buongiorno (Torino). Stoperul, aflat la un pas de transferul carierei, la Tottenham sau Bayern, a depașit jucatori cu mult mai experimentați și mai bine cotați din…

- Mircea Lucescu (78 ani) este de parere ca Radu Dragușin (21 de ani) ar trebui sa se transfere in Premier League, unde Tottenham este interestaa de el. Radu Dragușin este printre cei mai cautați fotbaliști in acest start de an. Fundașul central al celor de la Genoa este dorit cu insistența de Napoli,…

- Tottenham face totul pentru a-l transfera pe Radu Dragusin! Echipa din Premier League ar fi facut initial o oferta de 25 de milioane de euro pentru fundasul nationalei, dar acum englezii pluseaza. Potrivit jurnalistului italian Rudy Galetti, Tottenham le ofera celor de la Genoa circa 27 de milioane…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Tottenham e tot mai interesata de un transfer. Radu Dragușin este curtat de multe echipe din Serie A și Premier League, dar Tottenham a inceput deja demersul pentru transfer. Radu Dragușin și-a dat…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa, ar fi urmarit și de Tottenham, dupa ce Newcastle și-a aratat interesul fața de el. Internaționalul roman impresioneaza in acest sezon la Genoa, iar recent a marcat și primul gol in Serie A, la victoria cu Verona, 1-0. Ar fi atras atenția mai multor…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) ar fi intrat in atenția celor de la Newcastle. Presa din Italia a anunțat ca prestațiile lui Radu Dragușin din Serie A sunt atent urmarite de un reprezentant al clubului Newcastle. Acesta s-ar fi deplasat in Italia pentru a-l urmari pe roman, in meciurile Genoei,…