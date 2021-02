Ce a putut să facă un băiețel cu telefonul mamei sale Un baiețel din Germania i-a rezervat o surpriza de proporții mamei sale. Surpriza nu a fost deloc placuta și totul s-a intamplat dupa ce mama l-a lasat pe fiul ei in varsta de șapte ani sa joace un joc pe telefonul ei mobil. Baietelul a cheltuit 2.753,91 de euro (3.314 dolari) pe achizitii in aplicatia jocului, potrivit unei declaratii a centrului de consiliere a consumatorilor din landul din Saxonia Inferioara, data publicitatii pentru a marca marti Ziua internetului mai sigur, dupa cum noteaza dpa. Mama ii daduse copilului permisiunea de a juca jocul online, dar si acces la un voucher cu o suma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

