Emil Rengle a facut dezvaluiri despre o fosta concurenta de la Survivor. Viața in jungla nu este deloc așa cum se vede la televizor, iar concurenții sunt nevoiți sa petreaca 24 de ore din 24 impreuna, iar discuțiile, reproșurile și certurile sunt inevitabile. Ieșita din jungla, Andreea Tonciu a facut mai multe dezvaluiri despre colegii […] The post Ce a povestit Emil Rengle la Survivor Romania 2022. Catalin Zmaranescu, mai sa vomite: „Ba, taci?!” appeared first on IMPACT .