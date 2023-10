Un barbat din judetul Prahova a fost amendat de jandarmi dupa ce a fost prins in timp ce arunca saci cu gunoi la marginea unei paduri, in apropiere de Ploiesti. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, jandarmii au surprins, sambata seara, un barbat care arunca mai multi saci cu gunoi menajer in zona sensului giratoriu din Plopeni, la marginea unei paduri. Barbatul transportase cu autoturismul personal sacii care contineau reziduuri provenite din constructii si deseuri reciclabile PET-uri. ”Persoana in cauza a fost sanctionata cu amenda in valoare de 10.000 lei, conform OUG 92/2021…