- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau au finalizat, marti, si au trimis catre Parchet un dosar penal in care o tanara este acuzata ca a jucat la pariuri 18.600 de lei din fondurile agentiei la care era angajata. "In fapt, la data de 12 mai 2021, o tanara de…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt, fac 11 perchezitii domiciliare - 7 in judetul Neamt si 4 in judetul Iasi - intr-un dosar penal in care se fac cercetari…

- „Politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sangeorz-Bai au fost sesizati de angajata unei societati comerciale, o femeie de 27 de ani din Sangeorz-Bai, cu privire la faptul ca o alta angajata, o tanara de 22 de ani din Rodna, ar fi fost lovita si deposedata de o borseta in care se afla suma de 10.000 de lei.In…

- O tanara care a jucat și a pierdut la aparate mii de lei care nu ii aparțineau s-a gandit la o metoda prin care sa justifice paguba și a pus poliția pe drumuri. Totul s-a intamplat la Sangeorz-Bai, in Bistrița-Nasaud. Pe 8 ianuarie, polițiștii din localitate au fost sesizați de angajata unei societați…

- Ionut T., in varsta de 36 de ani, transporta 9.400 de pachete cu tigari de contrabanda. Fiind testat cu aparatul Drug Test, individul ar fi consumat cocaina. Masina sa, inmatriculata in Germania, fusese radiata din circulatie dar avea aplicate numere de inmatriculare din Italia. Pe langa toate, suceveanul…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iasi au efectuat 13 perchezitii domiciliare, in judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, la persoane banuite de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au efectuat trei percheziții in județ, la locuința unei persoane, sediul și un punct de lucru al unei societați comerciale, intr-un dosar penal ce privește reproducerea neautorizata de programe, utilizate in domeniul industrial.…