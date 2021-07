Ce a găsit un bărbat din Michigan sub casă, în timpul unor lucrări de reparație Descoperire inedita sub o casa din Michigan. In timp ce facea unele lucrari de reparatie, proprietarul a dat peste bile de bowling. Unele din 1950. Si nu au fost tocmai putine. Americanul a numarat 150, toate ingropate sub imobil. Si crede ca sint mai multe. Pentru ca prietenii au inceput sa ii ceara detalii, barbatul s-a gindit sa isi faca un cont pe o retea sociala, unde sa puna informa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

