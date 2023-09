Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, Ema Oprișan și Razvan Kovacs au devenit parinți, iar de curand, cei doi au dezvaluit ce nume au ales pentru fiica lor. Foștii concurenți nu s-au rezumat doar la spune cum o cheama pe micuța, ci au facut și un gest din dragoste pentru fetița.

- Ema Oprișan traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca ieri a nascut, iar acum se bucura de minunea din viața ei. Recent, fosta concurenta de la Insula Iubirii a vorbit despre cum se simte dupa naștere. Soția lui Razvan Kovacs are dureri. Iata ce declarații a facut!

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs sunt in culmea fericirii in aceste momente și asta pentru ca in urma cu doar o zi fosta concurenta a nascut o fetița perfect sanatoasa, care a primit nota 9 la naștere. Acum, pe rețelele sale personale de socializare, fosta concurenta de la Insula Iubirii a vorbit despre…

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs traiesc clipe de fericire dupa ce fosta concurenta a adus-o pe lume pe fetița lor. Dupa ce, la scurt timp dupa naștere, Razvan Kovacs a facut primele declarații despre venirea pe lume a micuței lui, iata ca acesta a facut publica, acum, și prima fotografie alaturi de cea…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Ema Oprișan de la Insula Iubirii a nascut o fetița perfect sanatoasa, iar ea se simte foarte bine dupa naștere. Concurenta emisiunii și Razvan Kovacs, soțul ei, sunt in culmea fericirii in aceste momente. Iata ce a transmis ea pe rețelele de socializare!

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs au surprins pe toata lumea atunci cand au anunțat ca s-au impacat și ca vor deveni in curand parinți. Pentru ca s-a apropiat mai mult de concurenta, Razvan Kovacs nu a privit cu ochi buni legatura iubitei lui cu ispita Romeo, cel care spune ca abia aștepta sa vina la botezul…

- Cu toate ca au fost in tatonari și parea ca in viitor se lege ceva intre ei, ispita Romeo Vasiloni și Ema Oprișan de la Insula Iubirii au ramas doar la stadiul de prieteni, caci intre timp Ema și Razvan Kovacs, partenerul ei de care se desparțire la bonfire-ul final pe insula, și-au mai dat o șans,…

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan Kovacs, in legatura cu iubita sa. La doar cateva ore dupa difuzarea materialului, concurenta acestui sezon a emisiunii de la Antena 1 a transmis un mesaj pe rețelele sociale.