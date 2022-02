Stiri pe aceeasi tema

- Fosta șefa de la Primaria Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, aflata, la momentul de fața in fotoliul de ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, arata cu degetul in direcția edilului general, Nicușor Dan. Totul, in cazul deciziei ce il vizeaza pe cunoscutul actor Alexandru…

- „Singura dorința a unui actor este sa joace pana in ultima clipa a vieții. Aplauzele, publicul și scena ii dau unui artist puterea sa continue. Ce i se intampla zilele acestea maestrului Alexandru Arșinel este o mare, o imensa nedreptate. Nu poți sa-l arunci precum o masea stricata din teatrul unde…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a hotarat sa nu mai prelungeasca contractul cunoscutului actor Alexandru Arsinel cu Teatrul Constantin Tanase, unde juca de peste 60 de ani și a deținut chiar și funcția de director. Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului, il acuza pe Nicușor Dan, considerand ca…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a sarit in apararea lui Alexandru Arșinel, dupa ce acesta a fost forțat sa se pensioneze de catre primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Firea susține ca maestrului i s-a facut o

- Ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a scris marți, 1 februarie, pe Facebook, ca „ce i se intampla zilele acestea maestrului Alexandru Arșinel este o mare, o imensa nedreptate”, dupa ce actorului in varsta de 82 de ani nu i s-a mai prelungit contractul cu Teatrul Constantin Tanase din București.„Singura…

- In vreme ce zeci de mii de bucureșteni stau in frig, atmosfera este extrem de incinsa pe Facebook, unde are loc un nou duel al declarațiilor intre fostul edil, Gabriela Firea, și actualul – Nicușor Dan. La capitolul nivel al limbajului, amandoi au lasat sa plaseze ștacheta cat mai jos. „Strigator la…

- Gabriela Firea afirma ca, in cazul mamelor adolescente, „statul a eșuat in misiunea sa de a apara aceasta categorie sociala fragila”. „Mame adolescente. Copii fara copilarie! Romania este in continuare una dintre țarile din Uniunea Europeana cu o rata mare de nașteri in randul adolescentelor. Numai…

- Gabriela Firea, ministrul propus la Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in Guvernul Nicolae Ciuca, a transmis miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de mulțumire pentru avizul favorabil in calitate de ministru al Muncii, relateaza Ziare.com. Ulterior, fostul edil al Capitalei…