- Aseara, chiar in debutul emisiunii, Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, a fost atacata cu un bolovan.La fata locului s au deplasat politisti din cadrul Sectiei 4, precum si un echipaj medical, potrivit Politiei Capitalei. O femeie a patruns pe platorul emisiunii Acces Direct, unde a aruncat…

- Este zi mare astazi pentru Mirela Vaida. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct implinește 39 de ani, iar colegii sai au ținut sa o sarbatoreasca așa cum este mai frumos. Iata ce surpriza a primit indragita vedeta, in direct.

- Desparțire bomba la Acces Direct! Dupa ce mai multe cupluri celebre din showbiz-ul autohton și-au spus „adio” și Cosmina Adam, asistenta indragitei emisiuni, s-a separat de iubitul ei! Bruneta a facut anunțul in fața telespectatorilor! Iata ce sfaturi i-a dat Mirela Vaida!