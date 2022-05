Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a spus ca unitatea aliaților Ucrainei a transmis Rusiei un mesaj puternic: „Nu va reuși niciodata” sa domine toata Ucraina, relateaza The Guardian . „Unitatea noastra pe plan intern, unitatea cu aliații și partenerii noștri și unitatea cu poporul ucrainean ii transmit…

- Oferta mondiala de ulei de gatit, redusa deja de razboiul din Ucraina, este pe cale sa se diminueze si mai mult, transmite Bloomberg. La doua luni dupa ce invadarea Ucrainei de catre Rusia a dat peste cap comertul global cu produse agricole, Indonezia a interzis exporturile de ulei de gatit, pe fondul…

- Japonia a adoptat mai multe sanctiuni impotriva Rusiei de la inceputul invaziei Ucrainei, in 24 februarie, inclusiv interzicerea importurilor rusesti (carbune și votca), reducerea de noi investitii in Rusia si inghetarea activelor detinute de marile banci rusesti.Zilele trecute, Țara Soarelui Rasare…

- Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko i-a cerut lui Boris Johnson sa nu compare votul britanic pentru Brexit cu lupta țarii sale împotriva Rusiei, spunând ca „zero” cetațeni au murit din cauza deciziei de a parasi Uniunea Europeana, relateaza The Guardian cu referire…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a avertizat, joi, Germania sa nu-și asume a doua oara o mare vinovație istorica. Germania și-a corectat mult prea tarziu politica din Rusia și acum se simte confortabil ca spectator al crimelor de razboi, spune oficialul ucrainean intr-un interviu pentru…

- Duminica dimineața, dupa o noua noapte de bombardamente severe, principala agenție a statului rus nu raporteaza niciun oraș major cucerit in Ucraina. In schimb, ea citeaza un mesaj al Ambasadei Chinei la Moscova in care se amintesc țarile bombardate de SUA. Conform depeșei TASS de duminica, ora 4:52…

- Rusia „a atacat o tara pacifista fara sa fi fost provocata si fara nicio scuza credibila”, a declarat joi premierul britanic, Boris Johnson, adaugand ca ”cele mai mari temeri” și toate avertismentele de pana acum s-au adeverit, potrivit News.ro, care citeaza CNN.Intr-un discurs televizat, premierul…