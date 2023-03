Judecatoria Targoviște a decis sa prelungeasca masura arestarii preventive cu inca 30 de zile in cazul jurnalistului Marius Buga (42 de ani), corespondentul Pro TV in Dambovița. Acesta a fost arestat preventiv din data de 8 februarie, fiind acuzat ca a intreținut relații sexuale cu un minor in varsta de 15 ani. Marius Buga ramane […] The post Ce a decis instanța in cazul lui Marius Buga, jurnalistul acuzat de acte sexuale cu un minor first appeared on Ziarul National .