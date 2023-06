Andreea Balan a recunoscut ce a atras-o la Victor Vlad Cornea. Acum cateva zile, cantareața a confirmat ca are o relație cu jucatorul de tenis, ca il urmeaza la toate meciurile pe care acesta le are. Intr-un interviu pentru Antena Stars, ea a facut noi declarații despre povestea sa de dragoste. De cateva saptamani, in presa se zvonea ca Andreea Balan traiește o noua poveste de iubire. Fusese surprinsa in tribune la meciurile lui Victor Vlad Cornea, insa cei doi pastrau tacerea. Confirmarea a venit recent, cand cantareața s-a pozat in bluza sportivului. „Sunt foarte fericita și implinita! Am tot…