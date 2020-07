Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de 4 miliarde RON (aproximativ 800 milioane EUR) pentru a sprijini companiile din Romania afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat . In cadrul acestui sistem, sprijinul public…

- Romania poate cheltui 1% din totalul fondurilor alocate pentru dezvoltare rurala, respectiv 80 de milioane de euro, pentru sprijinirea fermierilor si agricultorilor afectati de criza Covid-19, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa, informeaza AGERPRES . El…

- Adrian Oros a precizat ca sprijinul va fi sub forma unei sume forfetare, iar rambursarea ulterioara de catre Comisia Europeana se va face in conformitate cu creditele bugetare si sub rezerva disponibilitatii fondurilor. „Ieri am primit o comunicare a Comisiei prin care ne spune ca s-a aprobat modificarea…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, un pachet de masuri pentru sprijinirea sectoarelor agricole și alimentare care sunt cele mai afectate de criza provocata de noul coronavirus. In plus, statele membre pot acorda despagubiri fermierilor și intreprinderilor mici, de 5.000, respectiv 50.000 de euro,…

- Florin Cițu a anunțat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, realizata de Ionuț Cristache, ca Romania a primit, de la Comisia Europeana vestea ca firmele afectate de criza economica generata de pandemia de coronavirus pot cumula doua tipuri de credite oferite de stat.”In aceasta seara,…

- Comisia Europeana a anuntat azi un regim de ajutor pentru Romania in valoare aproximativ 3,3 miliarde EURO destinat sustinerii sectorului IMM-urilor, ca parte integranta a efortului comunitar de a atenua efectele pandemiei de coronavirus asupra economiei din Statele Membre.