CDC: Sănătatea mintală a medicilor, în cădere liberă! Centrele pentru controlul și prevenția bolilor (CDC – agenția guvernamentala americana in domeniul protecției sanatații publice) din SUA au publicat un raport extins privind nivelul de epuizare profesionala in cazul medicilor. Studiul, care se bazeaza pe sondaje efectuate in sistemul medical intre 2018 și 2022, indica o scadere importanta a nivelului de sanatate mintala a medicilor. Potrivit unei anchete naționale, realizata in 2021, procentul medicilor care prezentau cu cel puțin un simptom de epuizare profesionala a cresut cu 43%, comparativ cu perioada pre-Covid-19. De altfel, rata de suicid… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la inceputul ședinței de Guvern, Marcel Ciolacu a venit cu o serie de precizari privind masurile de reducere a cheltuielilor bugetare pentru anul 2023, masuri care ii sperie pe mulți dintre bugetari. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu a declarat azi, la inceputul ședinței Executivului, ca masurile…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat, joi, ca intre 9 și 15 octombrie au fost inregistrate 83.587 cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii), cu 14% mai multe decat cu o saptamana in urma.„In saptamana 9 – 15 octombrie, au fost raportate 83.587 cazuri de…

- Sanatatea mintala a francezilor, si mai ales a celor tineri, a continuat sa se deterioreze in acest an, fiind o tendinta constanta cu incepere din septembrie 2020, pe fondul pandemiei de Covid, a relevat luni agentia sanitara franceza, transmite AFP.

- Pe perioada pandemiei de Covid19 au existat multe voci de romani care sustineau ca virusul care provoaca boala ce a condus la milioane de decese la nivel mondial nici macar nu exista. Medicii atrag atenția ca minimizarea pericolului este un demers extrem de riscant

- Potrivit buletinului Ministerului Sanatații, intre 28 august și 3 septembrie, 583 de persoane diagnosticate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 45 se afla in secții ATI, și au fost raportate 12 decese. In intervalul 28 august – 3 septembrie a.c., in țara noastra au fost inregistrate…

- 2.500 de directori și directori adjuncți din invațamantul preuniversitar au semnat azi o scrisoare deschisa, prin care solicita Guvernului masuri urgente de rectificare a grilei de salarizare. Altfel, sunt hotarați sa demisioneze și sa lase școlile fara conducere, la inceput de an școlar. Astazi, 29…

- Cazul de la Spitalul Municipal Urziceni nu este singular, ci ”tipic” pentru multe spitale din localitațile mici, susține prof. univ. dr. Patriciu Achimaș Cadariu. Potrivit fostului ministru al Sanatații, prof. univ. dr. Achimaș Cadariu, multe spitale din orașele mici funcționeaza dupa modelul celui…

- Simona Halep a fost audiata, la sfirșitul lunii iunie, dupa opt luni in dosarul de dopaj la tribunalul sportiv de la Londra, insa verdictul intarzie. Daca nu primește raspunsul pana la 22 august, participarea la US Open este ratata. Deși a trecut ceva vreme de la audierea din iunie, Halep inca n-a primit…