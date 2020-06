Elementele invocate drept situatii extraordinare de catre Guvern, in legatura cu OUG pentru modificarea si completarea Legii privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului (ISACCL), care sa fie remediate in regim de urgenta, nu reprezinta stari de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Executivului, precizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei de admitere a sesizarii asupra actului normativ prin care ISACCL devine institutie publica de specialitate autonoma. Pe 3 iunie, Curtea Constitutionala a admis sesizarea…