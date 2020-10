Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 20 octombrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.8 alin.(3)-(9) si ale art.19 alin.(2)-(6) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si a Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016. CCR a decis…