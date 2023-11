Judecatorii de la Curtea constituționala a Romaniei au hotarat ca Legea care viza eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este neconstituționala. In ședința din data de 28 noiembrie 2023, Curtea Constituționala, in cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, a decis: A respins, ca neintemeiata, excepția de neconstituționalitate și a constatat ca Legea nr.192/2023 este constituționala in raport cu criticile de neconstituționalitate extrinseca. In esența, Curtea a reținut ca abrogarea dispozițiilor legale care instituiau indemnizația pentru limita de varsta acordata deputaților…