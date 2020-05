Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis miercuri ca prevederile art. 28 din OUG 1/1999, prin care au fost stabilite amenzile pentru nerespectarea restrictiilor in perioada starii de urgenta, sunt lipsite de claritate, precizie si previzibilitate, iar stabilirea faptelor a caror savarsire constituie contraventii este lasata, in mod arbitrar, la libera apreciere a politistilor. CCR sustine, intr-un comunicat de presa, ca dreptul contraventional, asemenea dreptului penal, are un caracter subsidiar, intervenind doar acolo unde alte mijloace juridice nu sunt suficiente pentru protejarea anumitor…