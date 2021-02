Legiuitorul are competenta atat de a infiinta el insusi completuri specializate, cat si de a acorda Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie decizia constituirii acestora, precizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei in minuta deciziei de respingere a sesizarii Avocatului Poporului.



