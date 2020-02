Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a judecat astazi exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.139 alin.(3) din Codul de procedura penala coroborate cu cele ale art.11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa emis de CCR. Dispozitiile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a analizat astazi o serie de exceptii de neconstitutionalitate ridicate in 2017 si 2018 pe articolul 139 alin 3 din Codul de procedura penala si articolul 11 alin 1 litera d din Legea SRI privind securitatea nationala a Romaniei, care dadeau posibilitatea procurorilor…

