CCR dezbate sesizarea ICCJ pe legea privind cumulul pensiei cu salariul

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, marti, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul.Este vorba despre dispozitiile Legii privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 3 octombrie luarea unei decizii privind legea care vizeaza cumulul pensiei cu salariul. Obiectia de neconstitutionalitate in legatura cu acest act normativ a fost formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la finalul lunii iunie. Potrivit legii, bugetarilor…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 3 octombrie luarea unei decizii privind legea care vizeaza cumulul pensiei cu salariul, informeaza Rador.Obiectia de neconstitutionalitate in legatura cu acest act normativ a fost formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie la finalul lunii iunie. Potrivit…

- Curtea Constitutionala a discutat miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse legii privind pensiile de serviciu, dar si in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul.Judecatorii Curții Constituționale au decis sa amane dezbaterile pe…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru data de 2 august discutarea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse in Parlament Legii pensiilor speciale.

- Curtea Constitutionala a discutat miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse legii privind pensiile de serviciu, dar si in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul.Judecatorii Curții Constituționale au decis sa amane dezbaterile…

- Curtea Constituționala dezbate astazi, 26 iulie, sesizarile Inaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la neconstituționalitatea legii pensiilor speciale și cea referitoare la cumul pensie cu salariu de stat.

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile aduse legii privind pensiile de serviciu, dar si in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul.ICCJ a sesizat, in 29 iunie, Curtea Constitutionala in legatura cu…