Stiri pe aceeasi tema

- Spargere in sediul Autoritații Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii din București. O femeie a profitat de lipsa de atenție a unui paznic, care ar fi fost baut, dupa cum sustin surse judiciare, și a reusit sa intre in cladirea in care, pe langa o

- PNL i-a gasit un inlocuitor lui Pavel Popescu care a demisionat la inceputul saptamanii, ca urmare a validarii in funcția de vicepreședinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Este vorba despre șefa TNL Mara Mareș, care va prelua mandatul de deputat din…

- PNL i-a gasit un inlocuitor lui Pavel Popescu care a demisionat la inceputul saptamanii ca urmare a validarii in funcția de vicepreședinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).Este vorba despre șefa TNL Mara Mareș, care va prelua mandatul de deputat…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele deputaților AUR, dupa ce a fost validat, marți dupa-amiaza, ca vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Parlamentarii USR au anunțat ca vor cotesta la CCR decizia de numire…

- „Stimati colegi, imi depun astazi, dupa aproximativ 7 ani de zile, mandatul de parlamentar, imi dau demisia din Parlamentul Romanei si vreau sa va multumesc, in aplauzele colegilor de la AUR, vreau sa va multumesc tuturor pentru suportul pe care mi l-ati oferit in acesti ani de zile in trecerea unor…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a demisionat miercuri din Parlament, in aplauzele ironice ale deputaților AUR, dupa ce, cu o zi inainte, a fost validat in calitate de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Pavel Popescu, susținut de PNL, și de Vlad Bontea,…

- Vlad Bontea si Pavel Popescu sunt noii vicepresedinti ai Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, in urma votului in plenul Parlamentului de astazi. Votul a fost secret, cu buletine. Vlad Bontea, care a fost sustinut de PSD, a obtinut 249 voturi „pentru” si 101 „impotriva”.…

- Camera Deputatilor si Senatul i-au validat, marti, in plen reunit, pe Vlad Bontea si Pavel Popescu in functiile de vicepresedinti ai Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Votul a fost secret cu buletine.Vlad Bontea, sustinut de PSD, a obtinut 249 voturi…