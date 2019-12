Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru joi decizia privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Potrivit unor surse, decizia de amanare a fost luata pentru ca judecatorul Marian Enache a lipsit din motive medicale.



Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea presedintelui Senatului, formulata de 33 de senatori, a fost luata prima data in discutie in sedinta din data de 16 octombrie.



Pe 10 septembrie, Teodor Melescanu,…