CCR a validat primul scrutin prezidențial. Iohannis și Dăncilă vor… Rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale a fost validat de Curtea Constitutionala a Romaniei. Klaus-Werner Iohannis si Vasilica-Viorica Dancila, vor figura in aceasta ordine pe buletinele de vot din 24 noiembrie. Iata comunicatul CCR: „1. Confirma si valideaza rezultatul alegerilor pentru functia de presedinte al Romaniei din primul tur de scrutin de la data de 10 noiembrie 2019. (…) 2. Rezultatul alegerilor pentru functia de presedinte al Romaniei din primul tur de scrutin de la data de 10 noiembrie 2019 se aduce la cunostinta publica. 3. Se va organiza al doilea tur de scrutin pentru… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

