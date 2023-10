Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 11:30 - CCR a respins sesizarea USR și a Forței Dreptei privind legea care prevede noile masuri fiscale.Este ziua decisiva pentru noile taxe! Magistrații de la Curtea Constituționala decid astazi daca proiectul care ar trebui sa acopere gaura de 42 de miliarde de lei de la bugetul de stat este…

- CCR a respins miercuri sesizarea Opozitiei pe pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul si-a asumat raspunderea – legea este constitutionala și merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis, dupa publicarea moticarii CCR. Presedintele Curtii Constitutionale, Marian Enache, a declarat ca ”CCR…

- UPDATE 11:30 - CCR a respins sesizarea USR și a Forței Dreptei privind legea care prevede noile masuri fiscale.Este ziua decisiva pentru noile taxe! Magistrații de la Curtea Constituționala decid astazi daca proiectul care ar trebui sa acopere gaura de 42 de miliarde de lei de la bugetul de stat este…

- PROBLEME DE CONSTITUȚIONALITATE IN PROIECTUL CU NOILE TAXE-proiectul reglementeaza prea multe domenii-unele masuri nu asigura predictibilitate-un al doilea impozit pentru banci nu ar fi constituțional-unele norme au caracter retroactiv-unele norme sunt neclareSURSA: avizul Ministerului Justiției Curtea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri seara, 6 octombrie, la Ramnicu Valcea, ca in momentul in care va intra in vigoare legea pe care si-a asumat-o in Parlament pe masurile fiscale, atunci va fi creat cadrul legal și se va face rectificarea bugetara.„Vom face un fond pentru cofinantare. In momentul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 2 octombrie, ca nu il deranjeaza termenul de 18 octombrie fixat de Curtea Constitutionala pentru judecarea sesizarii depuse de USR și Forța Dreptei privind legea cu noile taxe pe care Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament.„E totusi o lege destul de stufoasa.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit ca va dezbate pe 18 octombrie sesizarea USR si a Fortei Dreptei pe legea privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, act normativ pe care si-a asumat raspunderea Guvernul in Parlament.USR…

- USR si Forta Dreptei au atacat la CCR legea privind masurile fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament. Documentul este semnat si de catre doi parlamentari liberali, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina. Cei care au semnat sesizarea catre CCR sustin ca legea este „neconforma…