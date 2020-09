CCR a fixat ședința de judecată pentru moțiunea de cenzură Judecatorii CCR au decis, vineri, referitor la cererea Guvernului de soluționare a unui conflict juridic de natura constituționala intre Executiv și Legislativ pe tema depunerii unei moțiuni de cenzura in sesiune extraordinara, ca ședința de judecata va avea loc pe 14 septembrie. Ședinta Parlamentului in care trebuia dezbatuta si votata motiunea de cenzura nu a putut sa aiba loc din lipsa cvorumului. PSD a decis sa nu se mai dezbata motiunea de cenzura in Parlament inainte de decizia CCR. Guvernul și Parlamentul au trimis punctele de vedere la CCR pana pe 1 septembrie. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a descris moțiunea de cenzura inițiata de PSD împotriva Guvernului drept o "poțiune de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca din nou România”. "Nu i-as spune motiune de cenzura, i-as spune potiunea de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca iar…

- Presedintele interimar al Senatului, fostul ministru Robert Cazanciuc este de parere ca sesizarea la CCR a unui conflict intre Guvern si Parlament facuta de Executiv nu are nicio sansa la Curtea Constitutionala. Senatorul PSD a adaugat ca nu trebuie suspendata procedura parlamentara, iar votul pe…

- Curtea Constitutionala a stabilit ca pana la 1 septembrie partile implicate in conflictul juridic intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in vacanta parlamentara, sa trimita punctele de vedere. Termenul sedintei in care va delibera CCR va fi decis la…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament. "Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest moment", a declarat Ciolacu…

- Parlamentul Republicii Moldova se intruneste in scurt timp in plen pentru a dezbate o motiune de cenzura impotriva guvernului Ion Chicu. Procedura a fost grabita de reprezentantii puterii, acuza opozitia, tocmai pentru ca demersul sa nu aiba succes. Sedinta Parlamentului de la Chisinau la care va fi…

- Parlamentul se intruneste, luni, in sedinta plenara la ora 14.00, pentru a dezbate motiunea de cenzura impotriva guvernului Chicu.O decizie in acest sens a fost adoptata de catre Biroul Permanent al Parlamentului, care s-a convocat in sedinta la ora 10.00.