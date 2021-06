Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord", gazduita de Palatul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, inaugurata luni, este accesibila publicului specializat pana vineri, 18 iunie, in intervalul 11:00 - 17:00, anunta CCIB printr-un comunicat. …

- Luni, 14 iunie - Dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea - Bursa de Valori Bucuresti listeaza compania TTS (Transport Trade Services) - Targul digital de agricultura ExpoFerma, eveniment organizat de LiveExpo.ro impreuna cu Grupul Agrointeligenta-BTvideo…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, la invitația Ambasadei Franței din Romania, la Conferința „Orase Durabile 2021″. Evenimentul a fost organizat Ambasada Franței in colaborare cu Camera Franceza de Comerț și Industrie in Romania. In cadrul conferinței, Ion Lungu a avut o intervenție pe tema…

- „Voi susține toate masurile eficiente care sa vina in sprijinul mediului de afaceri!” Reuniunea pe probleme economice de actualitate ale județului Argeș organizata saptamana trecuta de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura la care am participat alaturi de alți colegi parlamentari a scos in…

- Intalnire a reprezentanților mediului de afaceri cu parlamentarii și conducerile CJ Argeș și Primariei Pitești Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Argeș a organizat, astazi, 13 mai 2021, Reuniunea pe probleme economice actuale ale județului Argeș. Mediul de afaceri a cerut sprijinul autoritaților…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș așteapta publicul timișorean, in acest weekend, in exteriorul Centrului Regional de Afaceri, unde mai mulți producatori locali vor fi prezenți cu produse tradiționale și de sezon. Vor fi prezentate produse apicole, legume și fructe, produse din carne,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Ambasada Romaniei in Republica Turcia invita, sub sloganul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, firmele timișene la o intalnire „virtuala“ cu firme din Turcia care și-au exprimat interesul de colaborare in variate sectoare de activitate și sub…

- In curand, in centrul Capitalei, ar putea fi inființat un centru de vaccinare de tip drive-through. O parte din parcarea din Piata Constitutiei ar putea fi transformata intr-un astfel de centru. Proiectul de hotarare se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti…