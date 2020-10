Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește prima ediție a Festivalului Toamnei, un festival al armoniei și culorilor, al bucuriei și al roadelor bogate. Evenimentul va avea loc in perioada 16-18 octombrie. Alaturi de expozanți din intreaga țara – producatori, procesatori sau comercianți…

- Dupa recent-incheiatul proiect pentru optimizarea pieței de munca din zona transfrontaliera Romania-Serbia, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș face un demers similar și pe relația Ungaria. Vorbim despre proiectul transfrontalier ... The post Proiect dedicat pieței muncii appeared first…

- Camera de Comerț din Timiș pregatește o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, ediția de toamna. In perioada 21 – 25 octombrie 2020, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui ediția de toamna a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de…

- Acest sfarsit de saptamana aduce la Timisoara Festivalul Micilor. Evenimentul are loc la Centrul Regional de Afaceri. Compania Nora Carmangerie și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și-au propus sa celebreze printr-un eveniment in stil specific romanesc, tradiționalii mici. De la jarul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza in curand cel de-al treilea webinar, dintr-o serie de șapte pe tema importanței interacțiunii dintre economia circulara și energie.

- In cadrul proiectului „Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI in Regiunea Vest”, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu Expert Consulting și Universitatea Politehnica Timișoara, continua inscrierile la cursurile gratuite de profesionalizare a angajaților,…

- In calitate de partener lider al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua sa sprijine și sa monitorizeze activitatea celor 23 de start-up-uri inființate in cadrul proiectului, beneficiare ale finanțarii nerambursabile.…

- Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, administrat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a primit in ultimele luni o noua infațișare moderna. Inaugurarea noului look s-a facut in prezența oficialitaților locale, care mai apoi au putut vizita și o expoziție de mobila.