Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește pentru firmele timișene o noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii de contacte directe cu firme…

- Un seminar de informare și instruire a agenților economici privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare, sub genericul „Noutați și modificari legislative ale Codului Muncii. Reglementari privind securitatea și sanatatea in munca”, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe in perioada 15 – 26 iunie 2024 la noua misiune economica multisectoriala in Canada, la Montreal și Toronto, și in Statele Unite ale Americii, la New York, destinata identificarii de noi oportunitați de afaceri și stabilirii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in data de 12 martie, cu incepere de la ora 10, in Sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 (etaj I), un seminar interactiv de informare și dezbateri privind noutațile fiscale cu impact major asupra…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un curs de igiena avizat de Ministerul Sanatații și de Ministerul Educației, Cercetarii și Tineretului, care se va desfașura dupa urmatoarea structura: Modul 1 – Servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor,…

- La solicitarea mai multor firme timișene interesate de identificarea unor noi oportunitați pe piața din Turcia, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie. Aceasta va include un forum de afaceri și intalniri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL in calitate de partener anunța incheierea proiectului „Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin programul Competențe digitale pentru angajații din IMM, operațiunea Imbunatațirea nivelului de cunoștințe /…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vrancea a organizat astazi Topul firmelor vrancene, un eveniment de tradiție la final de an. Le-am transmis oamenilor de afaceri prezenți faptul ca viitorul parc industrial și campusul profesional integrat pe care le vom realiza vor avea menirea de a-i…