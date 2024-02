Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova nu a reușit sa contabilizeze niciun punct din deplasarea de la Galați, dupa ce a pierdut la limita, scor 0-1, disputa cu Oțelul. Partida din Moldova a deschis etapa 25 a Superligii. Gazdele au marcat prin Bodișteanu, cu o reluare de la 10 metri, dupa o centrare perfecta a lui Frederic Masiel…

- A XI-a editie a Memorialului „Lilioara Gramada" la minifotbal a avut loc in Sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava, zilele trecute. Prin aceasta actiune, care este organizata anual, cavalerii fluierului din judet ii aduc un omagiu Lilioarei Gramada, cea care timp de aproape doi ...

- Astazi sunt programate primele doua partide oficiale din acest an in prima liga din Romania. Meciurile care se joaca astazi sunt: Sepsi Sfantu Gheorghe – Poli Iași (17:00) și Rapid București – FC U Craiova (20:00). Maine, de la ora 17:00, pe Cluj Arena, Universitatea Cluj va primi vizita celor de la…

- Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, admite ca la meciul dintre Sepsi și CFR Cluj, scor 2-1, a fost comisa o eroare, golul victoriei fiind inscris din poziție de ofsaid! Arbitrii implicați in decizie vor fi reținuți de la delegari in perioada urmatoare. Duminica seara, in penultimul…

- Arbitrii si observatorii partidelor care vor avea loc, duminica, in etapa a XX-a a Superligii:Universitatea Cluj - Otelul Galati, ora 17.00 Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Tunyogi Ferencz - Cristian Moldoveanu Camera VAR: Catalin Popa, Rares Vidican Observatori: Aron…

- De la Gala Arbitrilor, pusa in scena, ca de obicei, de arbitrii Sorin Gherasim si Dumitru Mihal, nu au lipsit nici Ioan Gheorghica, presedintele Comisiei de Arbitri din cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Constanta, dar si observatori si alti invitati. Ca in fiecare an, arbitrii de fotbal din Constanta…

- Arbitrii Ovidiu Hategan s i Ionut Coza vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sambata, in etapa a 17-a a Superligii, conform News.ro.Brigazile complete de la cele doua confruntari: FC Voluntari – Farul Constanta, ora 17.30 Arbitri: Ovidiu Hategan – Mircea Mihail Grigoriu,…

- Doua brigazi de arbitri din Romania, conduse de Ovidiu Hațegan (43 de ani) și Horațiu Feșnic (34), au fost delegate la doua meciuri de duminica din preliminariile EURO 2024, Spania - Georgia, respectiv Scoția - Norvegia. Cu o etapa inainte de finalul calificarilor, in grupa A ramane o singura intrebare.…